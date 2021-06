Selvaggia Roma insieme a un attore de La Casa di Carta: la foto sui social

Selvaggia Roma è stata avvistata in compagnia di un famoso attore de La Casa di Carta.

Selvaggia Roma si è mostrata via social in compagnia di un noto volto de La Casa di Carta, la pluripremiata serie spagnola prodotta da Netflix.

Selvaggia Roma insieme a un attore de La Casa di Carta

A sorpresa Selvaggia Roma, ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, si è mostrata in compagnia di un noto attore della serie tv spagnola La Casa di Carta, ossia Darko Peric, l’attore serbo che ha vestito i panni di Helsinki.

“L’altro giorno con noi il mio amico Darko”, ha scritto l’ex gieffina mostrandosi in compagnia dell’attore a una tavolata tra amici. A quanto pare l’attore sarebbe giunto in Italia per alcuni impegni di lavoro, e avrebbe colto l’occasione anche per visitare le bellezze del bel paese e gustare qualche pranzo in compagnia delle sue amicizie italiane. Come si siano conosciuti lui e Selvaggia Roma non è dato sapere e in tanti tra i fan sui social sono curiosi di saperne di più.

Darko Peric abita in Spagna dal 2004 e lì ha iniziato a recitare per moltissimi prodotti televisivi, raggiungendo la notirietà internazionale con La Casa di Carta.

Selvaggia Roma: la vita privata

Al momento sembra che Selvaggia Roma sia ancora single e in tanti sperano di vedere presto l’ex gieffina accanto ad un nuovo amore. In passato Selvaggia Roma ha avuto una lunga e travagliata liaison con Francesco Chiofalo, naufragata nel peggiore dei modi.

I due se ne sono dette di tutti i colori e l’ex fidanzato di Selvaggia è arrivato a sporgere denuncia contro di lei per alcuni messaggi che Selvaggia avrebbe inviato alle sue ex. Chiofalo ha anche sostenuto più volte che Selvaggia Roma sarebbe stata in realtà ancora innamorata di lui e che per questo avrebbe cercato in tutti i modi di impedirgli nuove frequentazioni. Lei ha sempre rinnegato le accuse di Chiofalo.

Selvaggia Roma contro Eliana Michelazzo

Oltre a Francesco Chiofalo Selvaggia Roma si è resa protagonista di alcune liti e recriminazioni via social con Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e sua grande amica. La Michelazzo ha persino accusato Selvaggia Roma di averle rubato alcuni abiti firmati mentre convivevano nello stesso appartamento. Anche in questo caso Selvaggia Roma ha sempre rinnegato le accuse dell’ex coinquilina.