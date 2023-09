A distanza di qualche tempo dalla terribile esperienza dell’aborto, Selvaggia Roma ha parlato con i fan di quanto accaduto. L’ex protagonista di Temptation Island non dimenticherà mai il dolore, ma ha voluto dare un messaggio di speranza alle donne.

Selvaggia Roma parla per la prima volta dell’aborto

Con un video affidato al suo profilo Instagram, Selvaggia Roma ha parlato dell’aborto che si è trovata a vivere sulla sua pelle qualche tempo fa. Lei e il compagno Luca Teti erano pronti per accogliere in famiglia la loro piccola Mia, ma qualcosa è andato storto. L’ex volto di Temptation Island ha sottolineato che la perdita di un figlio è un vuoto incolmabile, che per alcuni non si supera mai.

Le parole di Selvaggia Roma commuovono i fan

A distanza di quasi un anno dall’aborto, Selvaggia Roma è tornata a sorridere. Ha dichiarato:

“Voglio dedicare 5 minuti a me stessa, a noi stesse… Per dire che ce l’ho fatta, che ce l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare dolore, un dolore incolmabile. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita”.

Il messaggio di speranza ai fan

Selvaggia ha sottolineato che l’aborto è un dolore che porterà dentro per tutta la vita, ma non per questo non si può superare. Ha così lanciato un messaggio di speranza ai fan: