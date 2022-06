Semi di cannabis di prima qualità: Sensi Seeds è pioniere nel settore

Con oltre 500 varietà, l'azienda è la più grande banca di cannabis e dal 1985 è pioniere nel settore.

Nel 1985 Sensi Seeds ha aperto la strada all’industria dei semi di cannabis e oggi l’azienda è la più grande banca di cannabis al mondo con oltre 500 varietà. Queste genetiche e il nome del marchio sono diventati dei veri classici nella comunità della cannabis.

Sensi Seeds, semi di cannabis di prima qualità

Accanto a Sensi Seeds, nel 1993 è nata la società HempFlax, che ha sviluppato nuovi metodi di lavorazione e attrezzature appositamente realizzate per consentire la coltivazione della canapa. Le innovazioni così avanguardiste, ricercate e utili sono oggi diventate uno standard del settore. Ora sono utilizzate dai principali produttori di macchine agricole e da costruzione.

Non solo: i prodotti HempFlax sono ampiamente usati nei settori tessile, alimentare, delle costruzioni e della cura del corpo.

Persino l’industria automobilistica ha scelto la canapa. Tra i marchi in questione: BMW, Mercedes e Bentley. La canapa sta ritornando con successo e HempFlax è ricercatezza e avanguardia allo stato puro.

La missione di Sensi Seeds è chiara. Si basa sull’idea secondo cui il consumo responsabile di cannabis può arricchire la vita di chi la sceglie. L’azienda vanta 30 anni di esperienza nel campo della cannabis e ha così acquisito piena consapevolezza del ruolo primario che la cannabis può svolgere per l’intera umanità.

Infatti, l’attenzione per la pianta è in crescita in tutto il mondo. Sensi Seeds mantiene la diversità genetica e l’accessibilità della pianta di cannabis per le generazioni future. Inoltre, contribuisce a diffondere informazioni serie sugli usi più appropriati della cannabis. L’azienda offre un’ampia selezione di semi di cannabis che sono sempre di alta qualità.

I prodotti di Sensi Seeds

Tante le varietà di prodotti offerti da Sensi Seeds.

Tra questi l’innovazione di Sensi Seeds Research, che vanta 13 nuovi varietà di semi di cannabis.

Come può fare chi invece è alle prime armi? Se non sai neppure come iniziare, ma vuoi assolutamente far crescere una pianta di cannabis per la prima volta, l’azienda offre alcuni aiuti pratici ed efficaci. Si tratta dei semi di cannabis per principianti, resistenti ai più comuni errori dovuti all’inesperienza. A sceglierli sono anche le mani più esperte, desiderose di sperimentare tecniche alternative di coltivazione. Chi vuole sfruttare gli spazi può optare per i semi di cannabis per outdoor, la cui scelta deve essere accurata. Importante, infatti, selezionare i ceppi più in linea con il clima circostante.

Sensi Seeds offre anche prodotti CBD, i cui ingredienti sono testati e riportati, con la canapa coltivata senza l’uso di pesticidi chimici. Con Sensi Seeds Hemp Food è possibile gustare alimenti a base di semi di canapa. Ci sono poi semi regolari, semi autofiorenti, semi femminizatti. Non manca poi il merchandise: abbigliamento dallo stile casual e alla moda.