Milano, 6 lug. (askanews) – “Credo che sarà una partita difficile come col Belgio, le due squadre hanno un tipo di gioco differente e quindi dobbiamo prepararci a una partita non come quella ma con tante difficoltà”. Così il ct della nazionale Roberto Mancini alla vigilia della partita con la Spagna, semifinale degli Europei che si gioca a Londra.

“Trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà tifosi spagnoli”, ha aggiunto.