Semplificazioni: Cdm, misure anche su turismo, intervento su licenze alimenti

Roma, 11 mag.(Adnkronos) – Interviene anche sul turismo il disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi approvato oggi dal Consiglio dei ministri, semplificando, tra le altre cose, anche sulle licenze di alimenti e bibite. "Si prevede – si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi post Cdm – che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva possa comprendere, se richieste e se consentito dalle norme locali, anche le licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività legate al benessere della persona e per l’attività di organizzazione congressuale, con validità anche per le persone non alloggiate nella struttura".

Inoltre, sempre sul fronte del turismo, "si prevede la semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un’unica comunicazione informatica in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e, d’intesa con le Regioni, lo snellimento delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività termale, prevedendo che sia subordinato soltanto a un’autocertificazione rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell’impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell’autorità amministrativa competente".