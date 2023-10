Semplificazioni: Meloni, 'ora nuova fase, macchina troppo lenta serve sforzo in più'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La nostra macchina burocratica è ancora troppo lenta, impatta su tutti: oggi per una infrastruttura elettrica servono 4-17 mesi per l'autorizzazione di lavori che magari durano 10 mesi. E' necessario fare uno sforzo in più e c'è la...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "La nostra macchina burocratica è ancora troppo lenta, impatta su tutti: oggi per una infrastruttura elettrica servono 4-17 mesi per l'autorizzazione di lavori che magari durano 10 mesi. E' necessario fare uno sforzo in più e c'è la piena disponibilità del Governo per lo snellimento delle procedure". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Torino al Festival delle Regioni e delle Province autonome.

Anche su "difesa del territorio, prevenzione del dissesto, eventi climatici estremi raccolgo molto volentieri l'appello della Conferenza delle regioni" per una "nuova stagione di semplificazione", ha aggiunto.