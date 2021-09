Sempre più italiani sottoscrivono un’assicurazione online grazie al confronto dei preventivi

Risulta fondamentale rivolgersi a portali comparatori di comprovata esperienza e affidabilità: ne rappresenta un esempio 6sicuro.it.

Negli ultimi anni i metodi per stipulare una polizza assicurativa sono decisamente cambiati, come confermato dagli ultimi studi relativi alle abitudini degli italiani.

Sempre più spesso, infatti, la sottoscrizione di un’assicurazione passa per il web, dov’è possibile trovare un ampio numero di soluzioni. I punti di forza delle polizze online riguardano alcuni aspetti fondamentali, come per esempio il risparmio di tempo garantito dalla facilità di sottoscrizione e di gestione da remoto e il buon rapporto qualità-prezzo offerto.

Inoltre, è bene ricordare come individuare un’assicurazione conveniente online sia sempre più semplice effettuando un confronto dei preventivi, una pratica che al giorno d’oggi può essere svolta in modo veloce e sicuro grazie ai comparatori online.

La conferma arriva anche dai dati dell’Osservatorio Assinext, secondo cui ben più della metà delle stipule online si verificano grazie all’ausilio dei comparatori per il confronto rapido dei preventivi delle compagnie assicurative.

I vantaggi del confronto tra preventivi

Operare un confronto tra le polizze delle principali compagnie assicurative è molto utile e importante.

In ogni caso, risulta fondamentale anche in questo ambito rivolgersi a portali comparatori di comprovata esperienza e affidabilità. Ne rappresenta un esempio 6sicuro.it, che permette di confrontare preventivi in modo del tutto gratuito e vanta un’esperienza nel settore di oltre 20 anni.

Il portale, infatti, nasce nel 2000 per iniziativa del gruppo Assiteca, vero e proprio leader italiano nel settore del brokeraggio assicurativo. Il servizio messo a disposizione da 6sicuro.it permette di individuare le migliori soluzioni presenti sul mercato per quello che riguarda le polizze auto e moto, così come quelle per la casa, la vita e i viaggi.

In questo modo, è molto facile andare ad individuare l’assicurazione che si adatta al meglio alle proprie esigenze personali, anche sulla base delle coperture opzionali. In generale, infatti, i comparatori online permettono di individuare le soluzioni caratterizzate da prezzi molto vantaggiosi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Confrontare un numero consistente di preventivi, in modo automatico grazie ad un comparatore è estremamente utile anche perché permette di risparmiare tempo così come di operare una scelta pienamente consapevole e quindi di avere una più elevata serenità.

Un aspetto particolarmente importante, soprattutto considerando il fatto che i preventivi possono variare anche in funzione della zona di residenza del richiedente, delle caratteristiche dell’oggetto coperto da polizza assicurativa e delle offerte del momento delle compagnie assicurative.

Caratteristiche di una buona assicurazione

A prescindere dall’ambito e dalla compagnia scelta, una buona assicurazione dovrebbe sempre essere in grado di soddisfare determinati parametri. Per prima cosa, una polizza assicurativa dovrebbe avere delle condizioni estremamente chiare e comprensibili.

Oltre a questo primo aspetto essenziale, è molto importante che abbia poi dei massimali soddisfacenti. Questi rappresentano un valore variabile, che ha solitamente un minimo imposto dalla normativa di riferimento.

Tuttavia, scegliere un’assicurazione con dei massimali più alti rispetto a quelli minimi previsti dalla legge può rivelarsi particolarmente utile in alcuni casi, come ad esempio per l’RC Auto o per la polizza di una moto.

Per una copertura sulla casa potrebbe invece essere utile, ad esempio, aggiungere degli aspetti opzionali che possano coprire furti e danni accidentali causati da eventi climatici non preventivali.

In generale, quindi, l’utilizzo dei comparatori per confrontare in modo semplice e veloce i preventivi delle compagnie assicurative che operano online permettono di risparmiare e al tempo stesso di sottoscrivere polizze di ottima qualità.