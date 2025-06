Sen. Verducci:_con Segre e Rousopoulos contro i discorsi d'odio

Roma, 18 giu. (askanews) – In occasione della Giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio, si è svolta oggi una conferenza stampa in Senato, a cui hanno partecipato tra gli altri, il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), Theodoros Rousopoulos, e la senatrice a vita Liliana Segre. La conferenza stampa è promossa dal senatore Francesco Verducci, Relatore Generale sulla lotta contro il razzismo e l’intolleranza e coordinatore della No Hate Parliamentary Alliance dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e dalla delegazione italiana presso tale Assemblea, presieduta da Elisabetta Gardini, e ha mirato a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi del discorso d’odio e sulla sua diffusione, soprattutto attraverso le nuove tecnologie, e a promuovere i principi di non discriminazione.

Hanno preso parte alla Conferenza stampa anche Catia Polidori, Presidente della Commissione per l’uguaglianza e la non discriminazione dell’APCE, e alla sen. Ester Mieli, componente della stessa Assemblea parlamentare nonché Vicepresidente, insieme a Verducci, della Commissione straordinaria presieduta da Segre.

“Oggi è la giornata internazionale contro i discorsi d’odio. I discorsi d’odio sono discorsi discriminatori che minano le nostre democrazie. C’è bisogno innanzitutto di dare forza alle nuove generazioni contrastando le disuguaglianze, dando emancipazione, opportunità. Saranno le nuove generazioni a dare forza alla democrazia e a sconfiggere questo veleno che la corrode, che sono i discorsi d’odio che oggi nel web senza regole dilagano e sono una minaccia reale”. Così il senatore dem Francesco Verducci a cui si è unita la senatrice Liliana Segre che ha così commentato: “Io sono una donna di pace, lo sono stata sempre, tutta la vita. Purtroppo conosco l’odio, quindi per me è importante questa giornata dato che non facciamo altro che parlare come si combatte l’odio e solo con la pace si combatte l’odio”.