Tutta Italia in questi giorni si è vestita di lutto per la sconvolgente morte della giovane Giulia Tramontano, la giovane di origini napoletane che viveva a Senago con Alessandro Impagnatiello, quello che pensava essere l’amore della sua vita ma che presto si sarebbe trasformato nel suo assassino.

Nel comune dove i due vivevano, per la precisione nel punto dove è stato trovato il cadavere della donna, è stato creato in queste ore una sorta di santuario pagano, dove decine di persone sono accorse (molte in lacrime) per rendere omaggio alla giovane.

Pellegrinaggio a Senago, dove è stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano

Il corpo senza vita della donna, uccisa a colpi di coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, è stato trovato dalle forze dell’ordine in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina situata in via Monte Rosa.

Proprio qui sono stati in tantissimi in questi giorni ad accorrere per salutare, a modo loro, la giovane. Nel punto del ritrovamento del cadavere sono ora stati posati fiori, bigliettini a non finire e anche diversi peluche, dedicati proprio al piccolo Thiago, il bimbo che Giulia Tramontano portava in grembo che da lì a pochi mesi sarebbe nato se questo folle omicidio non fosse stato commesso.

Alcuni dei bigliettini sono particolarmente toccanti. Su uno di essi, come riporta IlGiorno, si può per esempio leggere: “Qualunque giro facciano le vostre vite, godetelo insieme e per sempre. Perdonaci Giulia”.