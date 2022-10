Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Presidente La Russa, non 'dipende'. Il 25 Aprile lei lo deve celebrare perché senza quella data non sederebbe lì. Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo le istituzioni che abbiamo, non avremmo la democrazia. E quel sacrificio va celebrato e onorato, senza se e senza ma".

Così Anna Ascani del Pd su twitter.