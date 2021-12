Roma, 2 dic. (Adnkronos) – L'aula del Senato ha approvato, con 114 sì e 43 no, la relazione della Giunta sul caso del seggio del Veneto rimasto vacante dopo la scomparsa del leghista Paolo Saviane. Come ha spiegato la presidente Casellati in aula, ora la Giunta delle elezioni è riunita per decidere sulla successione.

Su questo, in aula c'era stata una discussione accesa con punti di vista differenti, in particolare, tra Lega e FdI sull'attribuzione del seggio di Saviane.