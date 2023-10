Senato: Boccia, 'siamo a schizofrenia legislativa, presidenti Camere intervengano'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "C’è bisogno di un time out sulle modalità con cui si lavora in Parlamento. Oggi il senatore Balboni ha aperto il vaso, ne eravamo tutti coscienti. In ogni commissione si toccano con mano le contraddizioni quotidiane di questo modo di fare della ma...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "C’è bisogno di un time out sulle modalità con cui si lavora in Parlamento. Oggi il senatore Balboni ha aperto il vaso, ne eravamo tutti coscienti. In ogni commissione si toccano con mano le contraddizioni quotidiane di questo modo di fare della maggioranza, e francamente non c’era mai successo di ritrovarci nella condizione di decretazione d’urgenza, provvedimenti ombibus, e ce ne sono stati tanti che intervengono con altri emendamenti del governo su temi che nello stesso momento si stanno trattando con disegni di legge. Siamo alla schizofrenia legislativa, siamo ben oltre il monocameralismo alternato, che di fatto già c’è ed è anche di pessimo livello". Così il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, intervenuto nell’aula di palazzo Madama sul decreto Giustizia.

"Ieri avevamo già ipotizzato di scrivere formalmente al presidente La Russa – ha continuato l'esponente dem -, e altrettanto farà il gruppo Pd alla Camera con il presidente Fontana. È necessario che i presidenti intervengano su un modello che non è più accettabile perché noi qui non solo ci limitiamo a ratificare, ma ratifichiamo anche il peggio, nel senso che non c’è nemmeno una discussione da quello che capiamo all’interno della maggioranza, e forse nemmeno dentro il governo". "Mi auguro che nella prossima conferenza dei capigruppo si possa affrontare seriamente questo argomento partendo dall’intervento del senatore Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali", ha concluso Boccia.