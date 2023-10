Senato: Bonelli, 'La Russa chiarisca vicenda del socio con rapporti 'ndrangheta'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato La Russa conferma che oggi è tuttora socio con Sergio Conti, un imprenditore che, come evidenziato nell’inchiesta di Report e successivamente da Repubblica, si era rivolto a uomini di ‘ndrangheta e che afferma che comprere...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Il presidente del Senato La Russa conferma che oggi è tuttora socio con Sergio Conti, un imprenditore che, come evidenziato nell’inchiesta di Report e successivamente da Repubblica, si era rivolto a uomini di ‘ndrangheta e che afferma che comprerebbe una pistola e andrebbe a sparare ai soggetti che lo hanno derubato? E conferma quanto affermato dallo stesso Conti a Repubblica che ‘all’inizio nella società con La Russa c’erano anche i ladri che mi hanno fregato i soldi’? Oggi presenterò una interrogazione parlamentare rivolta alla presidente Meloni e al ministro degli Interni Piantedosi per chiedere se questa vicenda corrisponda al vero". Cosí in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Avvenimenti – continua – che, se confermati, richiederebbe anche che il presidente La Russa, anziché annunciare querele, rispondesse immediatamente in Senato a tutti gli interrogativi per chiarire pubblicamente la sua posizione in maniera chiara e trasparente", conclude.