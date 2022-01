Senato: Capigruppo riprende alle 16, manca accordo su calendario

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Dopo un'ora e mezza di discussione è stata aggiornata alle 16 la riunione della Conferenza dei capigruppo del Senato. In particolare mancherebbe l'accordo sul calendario della prossima settimana, soprattutto in riferimento a due punti: la questione del seggio contestato tra Claudio Lotito e il senatore di Iv Vincenzo Carbone, con la proposta della Giunta delle Elezioni di assegnarlo al primo; e la decisione di sollevare il conflitto di attribuzioni in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open che coinvolge Matteo Renzi, proposta anche in questo caso dalla Giunta delle Immunità.