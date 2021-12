Roma, 2 dic (Adnkronos) – "Il voto dell'aula ha confermato la decadenza di Cario e la Giunta sono dell'avviso che prenda il tempo necessario per stabilire chi dovrà succedere. Ci può essere qualche complicazione che questa aula non può risolvere perchè non è di sua competenza".

Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in aula.