Senato: Casellati, 'evento musica sacra segno di rinascita e speranza'

Roma, 18 set (Adnkronos) – "Questo evento ha un ulteriore significato, come tutte le attività anche questa è segno della rinascita del nostro Paese, che sta riaprendo alla speranza. Abbiamo riaperto tutte attività e anche quella musicale che andiamo a rappresentare è un segnale importante della ripresa del nostro Paese".

Lo ha detto Elisabetta Casellati in occasione dell'appuntamento dedicato alla musica sacra nell'ambito della rassegna 'Senato&Cultura'.

"La musica è un elemento vitale dell'entità nazionale e noi l'abbiamo sempre considerata centrale negli eventi al Senato", ha spiegato la presidente del Senato aggiungendo: "La musica sacra ha tanti volti, tutti radicati nel cammino culturale e sociale del Paese. E' rito, preghiera ma anche ricerca ritmica e melodica, liturgia aperta al confronto e alla contaminazione.

Ci avvicina alla trascendenza e ci apre alla bellezza e, come ha detto papa Francesco, stabilisce ponti tra persone e popoli come una sorta di scala mistica per arrivare al cielo".