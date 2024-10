Senato: Centinaio, 'ddl rievocazioni storiche favorisce turismo culturale'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Tutelare e promuovere le rievocazioni storiche e tutto il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese non serve solo a preservare e trasmettere la memoria e le tradizioni delle nostre comunità, ma contribuirà anche a valorizzare luoghi ed eventi c...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Tutelare e promuovere le rievocazioni storiche e tutto il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese non serve solo a preservare e trasmettere la memoria e le tradizioni delle nostre comunità, ma contribuirà anche a valorizzare luoghi ed eventi che possono avere un’importante ricaduta sul piano turistico. L’approvazione oggi in Senato del disegno di legge promosso dalla Lega con l’onorevole Caparvi è quindi un atto importante, che guarda al futuro di tanti territori a partire dal loro passato". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Turismo della Lega.

"In tutto il Paese, spesso in piccoli borghi estranei ai circuiti turistici tradizionali, si svolgono splendide rievocazioni che meritano di essere tramandate e conosciute anche al di fuori delle comunità di origine. Inoltre -ricorda Centinaio- l’Italia conta già 18 elementi iscritti nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e altre sono candidate a entrarvi. Ma sono migliaia le arti, le feste, i riti, i saperi artigianali, i linguaggi che arricchiscono i nostri territori. Difenderli e valorizzarli è il modo migliore per sviluppare il turismo culturale ed esperienziale, che rappresenta un volano eccezionale per favorire la destagionalizzazione, combattere l’overtourism e garantire la sopravvivenza di luoghi a rischio di abbandono", conclude il senatore della Lega.