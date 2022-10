Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Non mi sorprenderebbe. Si è già dimostrato che c'è una spinta a coalizzarsi contro di noi. Ma noi andiamo avanti con le nostre proposte. Non ci spaventiamo". Giuseppe Conte risponde così in Transatlantico a chi gli chiede se ci sia stato un accordo al Senato contro i 5 Stelle.