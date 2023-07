Senato: D'Elia (Pd) ricorda in aula Pomeranzi, 'nella storia delle donne'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Ieri in tante alla Casa delle Donne di Roma abbiamo salutato Bianca Pomeranzi, che ci ha lasciato il 21 luglio. Femminista, protagonista della battaglia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo, esperta di cooperazione internazionale, il mondo era il suo orizz...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Ieri in tante alla Casa delle Donne di Roma abbiamo salutato Bianca Pomeranzi, che ci ha lasciato il 21 luglio. Femminista, protagonista della battaglia dei diritti delle donne in Italia e nel mondo, esperta di cooperazione internazionale, il mondo era il suo orizzonte, le donne di ogni dove le sue sorelle. Bianca Pomeranzi è stata una femminista importante, esponente e animatrice del femminismo romano, esperta della Cedaw, animatrice della Conferenza di Pechino del 1995, quando la Conferenza dell’Onu ha smesso di essere sulle donne e le donne hanno preso la parola sul mondo, empowerment e mainstreaming sono usciti da lì”. Lo ha detto in Aula la senatrice del Pd Cecilia D’Elia, ricordando Bianca Pomeranzi, che ha sottolineato: “ Per tante di noi Bianca è stata una maestra, simpaticissima, attenta alle giovani generazioni e alla sinistra. Un grandissimo abbraccio va alla sua compagna, la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli. Bianca è già nella storia delle donne del mondo intero”.