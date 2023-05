Senato: domani premiazione concorso 'Vorrei una legge che...' con questore Nastri

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Domani, si terrà nell’Aula di Palazzo Madama, a partire dalle ore 12, la cerimonia di premiazione del concorso “Vorrei una legge che…” (anno scolastico 2022-2023), rivolto agli studenti dell'ultimo anno della scuola primaria e bandito annualmente dal Senato della Repubblica in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito. Interverrà il senatore questore Gaetano Nastri.

Il bando di concorso -spiega un comunicato- prevede che le classi partecipanti propongano dei veri e propri disegni di legge e li illustrino materialmente con disegni, cartelloni, video, fotografie, canzoni o altro. Nel sito SenatoRagazzi ( https://www.senatoragazzi.it/iniziative/vorrei-una-legge-che/ ) sono pubblicate schede sintetiche di ciascuno dei progetti vincitori con alcune immagini dei loro elaborati.

In occasione della cerimonia -cui partecipano studenti, docenti e dirigenti scolastici delle scuole vincitrici- i progetti premiati sono esposti in Sala Garibaldi e sono illustrati dagli studenti vincitori subito prima dello svolgimento della cerimonia in Aula. Nel corso della premiazione due studenti, in rappresentanza di ciascun Istituto, scendono nell’emiciclo e ritirano una targa quale riconoscimento del lavoro svolto. Nel momento in cui ritirano la targa leggono una breve frase che avranno preventivamente scritto su una cartolina o una fotografia a loro scelta, che resterà in Senato. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dal canale satellitare e in streaming dai canali Webtv e YouTube del Senato.