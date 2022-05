Senato: Ferrara a Calenda, 'vada a spazzare i suoi salottini finanziari'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "A Carlo Calenda, che dal basso della sua voglia di avere una qualche visibilità, invita il M5S ad 'andare a spazzare il mare', forse sarebbe il caso di rammentare ogni tanto il suo percorso politico". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Gianluca Ferrara, vicepresidente gruppo M5S al Senato.

"Prima portaborse di Luca Cordero di Montezemolo, che lo ha introdotto nel suo salottino lobbistico-finanziario; poi coinvolto nella montezemoliana Italia Futura, che doveva trasformarsi in partito e che invece è naufragata ancor prima di aver emesso un vagito; poi candidato, trombato, della Scelta civica dei super tecnici, immancabilmente sparita dallo scenario politico italiano nel giro di qualche mese; poi amico del Pd di Letta, in cambio di una poltrona da viceministro dello Sviluppo economico; poi amico del Pd di Renzi, naturalmente in cambio prima della conferma della poltrona da viceministro, poi della promozione a ministro dello Sviluppo economico; poi amico del Pd gentiloniano, che lo conferma ministro dello Sviluppo; poi finalmente l'adesione ufficiale al Pd, utile a strappare un posto da eurodeputato; infine, dopo tanto 'amore' disinteressato, lo strappo con il Pd per fondare Azione".

"Ecco, sentirsi dire certe frasi da una macchietta del genere, che è tornata ad alimentare nei miei confronti l'accusa di essere filoputiniano, è veramente ridicolo. Tornasse Calenda a spazzare i suoi cari salottini lobbistico-finanziari-montezemoliani".