Senato: Finocchiaro, 'ricordare prima legislatura caratterizzata da prudenza e ragione'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Ricorderete che alla fine del suo intervento in discussione generale sul progetto di Costituzione Benedetto Croce pronunciava le parole di quello che definì l'inno sublime: Veni Creator Spiritus. Più laicamente, e di certo assai più modestamente, suggerirei però di ripensare a quella prima legislatura in un tempo assai aspro e difficile per l'Italia, che affrontava da sconfitta la fine di un disastroso conflitto e insieme la conquista della democrazia in un quadro internazionale difficile quando non ostile, premuta dalla necessità della rinascita economica e sociale, il compimento del più ambizioso dei progetti per una società giusta scritto in Costituzione". Lo ha affermato l'ex senatrice e presidente dell'associazione 'Italia decide', Anna Finocchiaro, intervenendo alla celebrazioni del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato.

"A me pare, rileggendo gli atti parlamentari di quegli anni, e guardando ai loro esiti, che anche il lavoro svolto in questa Aula tra il '48 e il '53, sia pure tra inciampi e contraddizioni, fu il faticoso farsi carne -ha aggiunto- della prudenza e della ragione costituzionale. Due virtù il cui valore non può e non deve smarrirsi nell’oggi”.