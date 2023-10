Senato: Gasparri, 'Bonaiuti uomo di cultura e competenza'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Ho mantenuto i rapporti e l’amicizia con Bonaiuti anche quando le vicende politiche si sono fatte più complicate. Ho sempre apprezzato la sua cultura, la sua competenza e la sua pazienza. Spesso ha dovuto smentire fatti veri, ma questo è il compito di un portavoce. Qualche volta ostentava questa fatica, ma è sempre stato un uomo che ha avuto una grande riservatezza per il ruolo delicato che ha svolto. E soprattutto ricordo il suo garbo umano che insieme alla sua cultura di base ne hanno fatto un amico e una personalità di cui oggi tutti avvertiamo la mancanza. Soprattutto in una fase in cui la politica perde spesso la qualità, il garbo e la competenza". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ai cronisti in occasione del Convegno ‘Paolo Bonaiuti, giornalista, senatore, uomo di Governo’ su iniziativa dell’onorevole Giorgio Lainati.