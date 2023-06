Senato: Gasparri (Fi), 'fondamentale approvare legge su rigenerazione urbana'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del disegno di Legge 'Disposizioni in materia di rigenerazione urbana' a prima firma dei senatori Maurizio Gasparri e Adriano Paroli. Tra i relatori i capigruppo di Forza Italia Licia Ronzulli e Paolo Barelli che hanno ribadito "l’importanza di questa legge come una delle priorità per Forza Italia, oltre che una necessità per il Paese che ha bisogno di una nuova normativa in materia".

"Il problema della Rigenerazione Urbana – ha spiegato Gasparri – è entrata a pieno titolo nella discussione urbanistico-edilizia nazionale. Con questa proposta di legge vogliamo realizzare una modernizzazione delle città rispettando il principio che prevede la riduzione del consumo del suolo ma, allo stesso tempo, facilitare le procedure di ristrutturazione delle costruzioni e del patrimonio edilizio ed abitativo. Ormai è chiaro a tutti infatti che è necessario fermare il consumo di suolo e tutte le nuove pianificazioni degli enti locali tendono a evitare ulteriori espansioni delle città".

"Vanno rispettati – ha aggiunto poi Gasparri – i centri storici ma serve una spinta per questa iniziativa di modernizzazione. Attraverso il lavoro anche di alcuni tecnici del settore, abbiamo redatto questa proposta di legge che è comunque aperta ad ulteriori contributi e che ci auguriamo possa essere calendarizzata quanto prima e condivisa dai colleghi per dare finalmente una risposta ai cittadini, ai professionisti e alle imprese attesa da molto tempo".