Senato: Iv, 'grande soddisfazione per Carbone, ma Pd ha votato con la destra per Lotito'

Roma, 2 dic (Adnkronos) – "Grande soddisfazione da parte di Italia Viva per l’esito del voto su Vincenzo Carbone". Lo rende noto l'Ufficio stampa di Italia viva. "Nonostante il voto palese con la destra di sette senatori del Pd sulla sospensiva per far entrare persino Lotito pur di far saltare un senatore di Iv, Vincenzo Carbone è salvo e il gruppo di Iv ne è estremamente felice -prosegue Italia viva-.

Come avrebbero commentato i fedelissimi di Letta a parti invertite? Quanti si sarebbero indignati se Iv avesse votato come ha fatto oggi il Pd?".