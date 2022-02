Senato: Iv, modifiche a Regolamento per data certi a testi Governo e meno fiducie

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Data certa per l’esame dei provvedimenti del Governo e limitazione del ricorso alla fiducia". Lo prevede uno degli emendamenti presentati da Italia viva alla riforma del Regolamento del Senato, a prima firma del capogruppo Davide Faraone e componente della Giunta per il Regolamento.

"L’introduzione di questa norma permetterebbe al Governo di snellire l'iter legislativo dei disegni di legge senza dover ricorrere alla decretazione di urgenza e soprattutto consentirebbe al Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame e il dibattito di provvedimenti fondamentali per il futuro del Paese. Tra le proposte di modifica di Iv rientrano: la riduzione del numero di segretari di presidenza da otto a sei; la decadenza dall'incarico per i vicepresidenti e i segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello di appartenenza al momento dell'elezione; la possibilità di convocare la Giunta per il Regolamento in maniera congiunta Camera-Senato per una migliore interpretazione, omogenea, dei Regolamenti parlamentari e la possibilità di iscrivere automaticamente una interrogazione per la risposta orale in Aula o commissione alla prima seduta utile in caso di mancata risposta da parte del Governo".