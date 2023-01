Senato: La Russa, 'brucia che ci sia presidente di destra? Spengano fuoco...'**

Roma,18 gen.

(Adnkronos) – "Il ruolo istituzionale? Il presidente Grasso ha fondato Liberi e Eguali da presidente del Senato. Bertinotti è stato anche presidente del partito della Sinistra europea mentre era presidente della Camera. E poi c'è anche il mio amico Gianfranco Fini che da presidente della Camera fondò il suo partito… E allora quale è il problema di La Russa? Gli brucia che uno di destra è presidente del Senato? Se gli brucia, spengano questo fuoco…".

Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Controcorrente su Rete4.

"Io non faccio quello che ho sempre fatto, ma chi vuole azzerare la mia attività politica si sbaglia, non mi lascio intimorire. Non è perché sono di destra devo essere trattato come un figlio di un dio minore".