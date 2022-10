Senato: La Russa, 'contro la mafia nel nome di Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Se la stagione del terrorismo politico può essere considerata vinta (speriamo, ma non sottovaluto nessun nuovo eventuale fenomeno in atto), maggiori preoccupazioni continuano ad esserci per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata.

Non dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto ai fenomeni mafiosi, in qualunque luogo o forma si manifestino". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel discorso di insediamento.

"Anche in tale contesto, sono certo -ha aggiunto- che sapremo fare tesoro degli insegnamenti e del sacrificio di quegli eroi lasciati troppo soli quando erano in vita, che nonostante ciò hanno sacrificato per lo Stato le loro proprie esistenze: agenti di polizia, carabinieri, magistrati, politici, giornalisti possono e devono essere ricordati nel migliore dei modi con un costante impegno di tutti nel condurre la battaglia per la legalità, come ci hanno insegnato Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino".