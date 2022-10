Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Facendomi interprete della nostra Istituzione, saluto con grande rispetto il sommo Pontefice che anche in questi giorni ci ha dato un segno della sua alta guida spirituale e morale, sottolineando come la risposta necessaria per contrastare e cercare di battere la povertà sia il lavoro degno e ben remunerato".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.