Senato: La Russa, 'interminabile dopoguerra, necessaria pacificazione'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il mio desiderio per il tempo in cui mi toccherà svolgere questo importantissimo ruolo è quello della pacificazione: nessuno mi venga a dire che non ce ne è bisogno in Italia, siamo ancora in qualche modo in un interminabile dopoguerra per alcun...

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – "Il mio desiderio per il tempo in cui mi toccherà svolgere questo importantissimo ruolo è quello della pacificazione: nessuno mi venga a dire che non ce ne è bisogno in Italia, siamo ancora in qualche modo in un interminabile dopoguerra per alcuni momenti della vita pubblica. C'è ancora un'Italia non sempre pacificata pur nelle inevitabili e doverose e profonde differenze di pensiero che può avere uno dall'altro. Se riuscissimo a fare un piccolo passo in avanti sul grado di accettazione del pensiero altrui che sia rispettoso delle leggi, della Costituzione, ma che possa anche essere diverso dal nostro, sarei felice".

Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'incontro con la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.