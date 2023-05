Senato: La Russa, 'ricordare presidio valori Costituzione'**

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Questa celebrazione l'ho voluta, l'ho sentita veramente necessaria, perché ricordare la prima seduta del Senato significa ricordare il momento in cui, insieme alla nostra Carta costituzionale, il popolo ritornava ad essere veramente sovrano del suo destino e la prima seduta, quella di 75 anni fa, in cui i senatori venivano eletti a suffragio universale direttamente dai cittadini ed andavano ad onorare con la partecipazione popolare un Senato che era presidio della libertà, della democrazia, dei valori che sono insiti nella prima parte della Costituzione, che noi vogliamo non solo ricordare ma tramandare ed onorare". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione delle celebrazioni per il 75/mo anniversario della prima seduta dell'Assemblea di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; del Consiglio, Giorgia Meloni; della Corte costituzionale, Silvana Sciarra.

La cerimonia è proseguita con una tavola rotonda con gli interventi del giornalista Stefano Folli, degli storici Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato, e della ex senatrice e presidente dell'associazione 'Italia decide', Anna Finocchiaro.