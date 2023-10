Senato: La Russa, 'Sinistra si sveglia di notte con gli incubi 'Oddio, La Russa presidente Senato'

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Se mi invitasse la sinistra, da presidente del Senato, alle feste che organizza io ci andrei volentieri. Ma da quando sono presidente del Senato, la sinistra ha gli incubi, si svegliano la notte e dicono: 'Oddio! C'è La Russa alla presidenza del Senato! Chiamiamo Report!', che infatti domenica…". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando alla convention di FdI 'Italia. Le radici della bellezza", in corso a Brucoli, frazione di Augusta (Siracusa). Quando il direttore Maurizio Belpietro chiede a La Russa di spiegare a cosa si riferisse quando ha parlato di Report, La Russa ha detto: "No, non voglio fargli pubblicità. Loro (La sinistra, ndr) l'idea che La seconda carica dello Stato sia di destra, poi uno che viene dall'Msi, ti rendi conto? Non li fa dormire La notte eh. Ci sono due reazioni possibili, o reagire come reagiscono loro o prendere un tranquillante e io gli consiglio un tranquillante per dormire tranquilli", ha aggiunto.