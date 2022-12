Senato: La Russa, 'stampa decisiva per prestigio istituzioni che devono meritarselo'

Senato: La Russa, 'stampa decisiva per prestigio istituzioni che devono ...

Senato: La Russa, 'stampa decisiva per prestigio istituzioni che devono ...

Senato: La Russa, 'stampa decisiva per prestigio istituzioni che devono ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La stampa è essenziale e decisiva per dare ancora più dignità alle Istituzioni e a questa Istituzione in particolare. Certo, il compito principale spetta agli attori delle Istituzioni", che "possono riconquistare una maggiore credibili...

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – "La stampa è essenziale e decisiva per dare ancora più dignità alle Istituzioni e a questa Istituzione in particolare. Certo, il compito principale spetta agli attori delle Istituzioni", che "possono riconquistare una maggiore credibilità, affidabilità, amore da parte dei cittadini se lo meritano". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

"Credo che anche quando ci sono aspetti che portano a meritare -ha proseguito la seconda carica dello Stato- non sempre la stampa aiuta a farli conoscere.

A me piacerebbe che fossimo tutti nella stessa barca, per essere censori tutte le volte che i politici e le Istituzioni sbagliano, ma essere divulgatori delle cose buone che emergono dalle Istituzioni. Solo voi potete veramente uscire da ogni pregiudizio e dare a Cesare quel che è di Cesare".