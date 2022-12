Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sulla disciplina dei collaboratori parlamentari, "per un po' di tempo, breve, voglio stare ad osservare quello che succede alla Camera, per non doverci rincorrere su provvedimenti difformi. Dopo di che convocherò l'Ufficio di presidenza, ma mi piacer...

(Adnkronos) – Sulla disciplina dei collaboratori parlamentari, "per un po' di tempo, breve, voglio stare ad osservare quello che succede alla Camera, per non doverci rincorrere su provvedimenti difformi. Dopo di che convocherò l'Ufficio di presidenza, ma mi piacerà avere dal percorso che sta facendo la Camera elementi di valutazione concreta". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.