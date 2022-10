Senato: La Russa, 'violenza su minori e donne uno squallore'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "L'umanità è respingere ogni forma di violenza, di abuso, di discriminazione, di sopraffazione dei diritti dei cittadini, di tutti i diritti legalmente riconosciuti. La violenza sui minori e sulle donne sono lo squallore della società e, oltre che combattute, come è evidente, vanno prevenute.

Tutelare l'infanzia e promuovere la natalità è la prova di coerenza del nostro impegno per le future generazioni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel suo discorso di insediamento.

"Ogni fragilità -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- ci riguarda e ci interpella; non basta denunziare, serve sostenere, dare speranza, avvicinare. Non dobbiamo chiedere ad altri ma a noi stessi cosa possiamo e dobbiamo realizzare per essere accanto a quanti vivono una diversa abilità -la vecchiaia, la malattia- che troppo spesso sono lasciati soli, ai margini.

Per chi è debole il posto non è in fondo, è in prima fila".