Senato: Letta, 'occhio, chi ha votato La Russa si aspetta contraccambio su bicamerali'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "La scelta al Senato è stata di scarsissima intelligenza politica. C'era la possibilità di mettere in difficoltà subito la maggioranza, ma c'è chi ha deciso e pensato a piccoli giochi e scambi. Non l'ha fatto per caso ma per avere contraccambi, chiarissimo".

Lo ha detto Enrico Letta ai deputati del Pd.

"Non sfugge il fatto di avere alla presidenza delle principali commissioni bicamerali un esponente dell'opposizione: una cosa sono i presidenti in grado di far ballare la maggioranza, altra cosa se sono eletti con il concorso e la connivenza della maggioranza. Questo ha bisogno di una grande capacità di gestire con disciplina i passaggi delle prossime ore", ha spiegato il segretario del Pd.