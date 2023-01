Senato: M5S, 'lotta ambiente non giustifica vandalismo ma politica presti ascolto'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "La lotta al cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente sono battaglie sacrosante, che però non possono in alcun modo giustificare forme di vandalismo e di sfregio ad opere d'arte ed a sedi istituzionali, come è avvenuto oggi al Senato del...

(Adnkronos) – "La lotta al cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente sono battaglie sacrosante, che però non possono in alcun modo giustificare forme di vandalismo e di sfregio ad opere d'arte ed a sedi istituzionali, come è avvenuto oggi al Senato della Repubblica". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Barbara Floridia.

"Il Movimento 5 Stelle è assolutamente aperto al confronto e al dialogo con i movimenti ambientalisti, ma gli strumenti per farsi ascoltare dalla politica non sono questi, perché fanno perdere completamente di vista le rivendicazioni in favore dell'ambiente per accendere un faro più sullo strumento della protesta che sui suoi obiettivi.

In ogni caso al netto della condanna assoluta di gesti simili, la politica tutta dovrebbe prestare più ascolto e attenzione, interrogandosi sui motivi che spingono giovani attivisti a compiere gesti deprecabili ma che fanno emergere una preoccupante assenza di dialogo su un tema così fondamentale per tutti", conclude.