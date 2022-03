Senato: Malan, 'elezione Casellati dimostra che non c'è bisogno di quote'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Quattro anni fa veniva eletta presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a ricoprire la seconda carica della Repubblica. Non è un caso che sia stata espressa dal centrodestra, che su queste cose parla meno ma realizza, anche per cariche importanti, non solo per le seconde file.

Alle elezioni per il Quirinale come Fratelli d’Italia eravamo pronti a votare per una donna, lo abbiamo fatto, ma poi la maggioranza di governo, dopo tutto il parlare di donne, confermò il Presidente in carica". Lo afferma il senatore di Forza Italia Lucio Malan.

"Anche per questo -aggiunge- riteniamo opportuno che gli elettori possano esprimersi presto, intanto alle elezioni politiche, e in futuro scegliendo direttamente il Capo dello Stato. Liberi di votare chi preferiscono.

E non ci sarà bisogno di quote".