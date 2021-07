Senato: minacce morte a Casellati, carabinieri identificano e denunciano autori

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Individuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma gli autori delle minacce di morte indirizzate al Presidente del Senato della Repubblica Italiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, pubblicate su Facebook e Twitter lo scorso maggio. In particolare, i militari della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dalla Procura che aveva aperto un fascicolo per il reato di minacce aggravate, sono risaliti agli indirizzi Ip da cui sono partite le minacce e hanno individuato gli autori: si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona, entrambi disoccupati e con piccoli precedenti penali, ma non appartenenti ad alcuna frangia estremista.

Sono stati sottoposti a perquisizioni domiciliari durante le quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per inviare i messaggi minatori alla seconda carica dello Stato.