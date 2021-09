Senato: Nannicini (Pd) presenta proposta modifica regolamento su petizioni on line

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Mercoledì 15 settembre, ore 14.30, alla Sala Caduti di Nassiriya verrà illustrata, in conferenza stampa, dal senatore del Pd Tommaso Nannicini, la proposta di modifica del Regolamento del Senato, presentata lo scorso giugno, riguardante il potenziamento dello strumento della petizione attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

Questa proposta, elaborata dall'associazione Volare, trae origine dalla necessità di contrastare il carattere di residualità che connota l’istituto della petizione in Italia rispetto ad altri istituti di partecipazione politica. L’istituto della petizione è disciplinato in Costituzione, all’articolo 50, nel titolo IV e dispone che "tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità". Eppure, questa impostazione è stata abbandonata con le riforme regolamentari del 1971.

La proposta di modifica del regolamento mira, da una parte, a recuperare lo spirito originario della petizione popolare introdotto dai Costituenti e, dall’altra, a rinvigorirlo grazie ai nuovi strumenti di partecipazione digitale.

Ne discuteranno, insieme al senatore del Pd, Stefano Consonni, Giuseppina D'Auria, Andrea Cangini, Loredana De Petris, Dario Parrini e Gianluca Perilli.