Senato: oggi presentazione Master su atti normativi con Università Teramo

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Contribuire alla migliore qualità degli atti normativi attraverso un percorso formativo di elevato approfondimento scientifico e tecnico, dedicato allo studio e all'applicazione degli strumenti e delle procedure per la qualità della legislazione, nonché delle regole per la redazione dei testi legislativi. È questo l'obiettivo, teorico e pratico, della convenzione tra il Senato della Repubblica e l'Università degli studi di Teramo, che si propone di coniugare -all'interno del Master universitario di secondo livello in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi- le attività didattiche e di ricerca dell'Università di Teramo con il ruolo istituzionalmente svolto dagli uffici del Senato.

Il Master -riferisce un comunicato- sarà presentato alle 15 di oggi, a Palazzo Madama, nell'Aula del Comitato per la legislazione, dal segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Teramo Dino Mastrocola e da Enzo Di Salvatore, ordinario di Diritto costituzionale e coordinatore del Master. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla webtv del Senato.

Il percorso di studio del Master è strutturato in due macro-moduli tenuti da docenti universitari e da esperti dei settori interessati: il primo, di taglio teorico, è indirizzato al consolidamento delle conoscenze degli istituti fondamentali del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto penale e del diritto dell'Unione europea; il secondo, di natura pratica, è dedicato alle tecniche di elaborazione degli atti che il giurista è chiamato a redigere nell'ambito dell'attività legislativa, amministrativa, forense e giudiziaria. La collaborazione prevede lo svolgimento, da parte di funzionari del Senato, di attività didattica sui temi della qualità della legislazione, con visite di studio a Palazzo Madama per gli iscritti al Master.