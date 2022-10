Senato, Paita: Italia Viva e Azione compatti hanno votato bianca

Roma, 13 ott. (askanews) – “Il gruppo Azione-Iv ha votato compattamente scheda bianca” per l’elezione del presidente del Senato. “le responsabilità di quello che è accaduto per l’elezione del presidente La Russa devono essere ricercate nella rottura all’interno al centrodestra e probabilmente qualche aiuto arrivato dall’esterno, non noi”. Così la presidente dei senatori di Azione/Italia Viva Raffaella Paita.