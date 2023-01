Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Quando arrivi ad imbrattare una sede istituzionale o un’opera d’arte, non sei un’attivista, non sei un rivoluzionario, non sei un eroe: sei solo uno sciocco irrispettoso delle regole e degli altri”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presi...

(Adnkronos) – “Quando arrivi ad imbrattare una sede istituzionale o un’opera d’arte, non sei un’attivista, non sei un rivoluzionario, non sei un eroe: sei solo uno sciocco irrispettoso delle regole e degli altri”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.