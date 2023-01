Senato: Rando (Pd), 'atto non giustificato da alcuna buona causa'

(Adnkronos) – “L'atto vandalico contro il Palazzo del Senato è un atto contro le Istituzioni che non può essere giustificato da nessuna buona causa. I giovani attivisti con la provocazione di stamattina hanno scelto una strada senza uscita per rilanciare le loro giuste ragioni sulla questione ambientale, sulla crisi climatica e del surriscaldamento del Pianeta”. Così sui social la senatrice del Pd, Vincenza Rando .

"La battaglia per le questioni ambientali, però, non si vince con la violenza e l'inciviltà.

Per questo deve essere netta la condanna del gesto. Sarà compito della politica dare ascolto, attenzione e rispondere agli interrogativi che in questi anni, i tanti giovani, i movimenti e il mondo dell'associazione hanno posto su questi temi in modo civile”.