Senato, respinta mozione su aperture e coprifuoco presentata da Fratelli d’Italia

La mozione sul coprifuoco e sulle riaperture presentata da Fratelli d’Italia è stata nettamente respinta dal Senato con 24 sì e 78 no. Gli astenuti invece sono stati 48. Una sconfitta netta che è stata seguita dall’approvazione dell’ordine del giorno con 131 sì, 3 no 16 astenuti.

Il risultato è stato commentato con parole amare dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che sui social ha dichiarato: “Ancora una volta i proclami del Governo su coprifuoco e riaperture vengono smentiti in Aula. La loro volontà di riaprire è solo a parole”. Appello del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al termine della discussione: “Aderisca all’ordine del giorno della maggioranza”.

Bocciata al Senato mozione di #FratellidItalia con la quale chiedevamo, tramite 4 punti di buonsenso, di poter far ripartire la nostra Nazione. Ancora una volta i proclami del Governo su coprifuoco e riaperture vengono smentiti in Aula. La loro volontà di riaprire è solo a parole pic.twitter.com/K0e72bAEPt — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 13, 2021

Senato respinta mozione – le parole di Giorgia Meloni

“Bocciata al Senato la mozione di Fratelli d’Italia con la quale chiedevamo, tramite quattro punti di buonsenso, di poter far ripartire la nostra Nazione”, queste le parole della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Facebook ha commentato la decisione del Senato nel votare con un secco no alla mozione sul coprifuoco.

In un secondo post su Facebook, Giorgia Meloni si è espressa circa il pensiero di Vittorio Feltri citando: “Ha ragione il direttore Feltri.

Il coprifuoco è una misura del tutto inutile che danneggia la nostra economia. Anche sul tema delle chiusure, questo governo rimane in perfetta continuità con quello precedente”.

Senato respinta mozione – “Riaprire il turismo tenendo il coprifuoco è una follia”

La leader di Fratelli d’Italia sempre sui social ha analizzato quali potrebbero essere gli effetti della mancata abolizione del coprifuoco sul settore turistico: “Il settore turistico è in forte crisi e, con il prolungamento del coprifuoco, rischia di ricevere il colpo di grazia. L’Italia e le sue attività chiedono aiuto, non misure restrittive del tutto illogiche e incomprensibili. Dobbiamo immediatamente riaprire tutto in sicurezza e abolire il coprifuoco: è ora di rialzarci e di tornare a correre”.

Senato respinta mozione – Sileri: “Aderisca all’ordine del giorno della maggioranza”

Il sottosegretario alla Salute Sileri durante la conclusione della discussione generale in Senato ha invitato Giorgia Meloni ad aderire all’ordine del giorno della maggioranza evidenziando al contempo quanto sia importante che l’aula si esprima in modo unito “per progressive riaperture e conseguente abbandono del coprifuoco. Anch’io vorrei il coprifuoco finito. Verrà tolto ma non sappiamo ancora quando”.