Senato: Rosa Silvana Abate aderisce ad Alternativa

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Rosa Silvana Abate, del gruppo Misto del Senato, entra a far parte di Alternativa. “Ringrazio i colleghi di Alternativa per avermi accolto con stima ed entusiasmo – ha scritto sulla sua pagina Fb -. Con loro non è un percorso nuovo ma è un continuare a portare avanti il progetto 'con e per i cittadini' che da anni ci vede impegnati.

In Alternativa ho ritrovato i miei compagni di viaggio Sapia e Forciniti e tutti insieme continueremo a combattere per il bene comune e per la dignità delle persone e dei territori”.

Avvocato, nata l’11 dicembre 963 a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, è stata eletta in questa XVIII legislatura ed è membro della 9.na commissione Agricoltura e produzione agroalimentare e della commissione per le Questioni regionali. Recentemente è stata nominata coordinatrice nazionale e rappresentante istituzionale del Copoi, il Coordinamento dei produttori ortofrutticoli italiani.