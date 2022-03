Senatore Petrocelli fuori dal M5s: come mai?

Polemiche sul senatore Petrocelli, Conte annuncia: "Fuori dal M5s".

Ospite a Porta a Porta, Giuseppe Conte ha commentato quanto affermato da Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato. Da precisare come il senatore M5s ha dichiarato la sua intenzione di non votare più la fiducia al governo come segno di dissenso alla linea politica nei confronti dell’Ucraina.

Queste le parole di Conte al riguardo: “Se lui dichiara questo oggi, a dispetto del ruolo che ha avuto sin qui in commissione, evidentemente si pone fuori da M5s, per scelta personale”. L’ex premier ha proseguito: “Petrocelli fraintende la linea di M5s: non siamo stati mai mediatori, abbiamo avuto sempre una posizione di parte. Non si puo’ essere a meta’ strada in un conflitto del genere”.

Senatore M5s Petrocelli: pericolo crisi interna alla maggioranza?

Le intenzioni e le dichiarazioni di Vito Petrocelli minacciano una possibile crisi interna alla maggioranza. Il senatore ha criticato la decisione di ospitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza. Petrocelli ha dunque chieso al suo partito di prendere le distanze dal governo Draghi.

Il punto di Petrocelli

Vito Petrocelli ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da AGI: “Penso che per il M5S sia arrivato il momento di ritirare ministri e sottosegretari dal governo Draghi.

Questo governo ha deciso di inviare armi all’Ucraina in guerra, rendendo di fatto l’Italia un paese co-belligerante”.