Roma, 11 mar. (askanews) – Il senatore democratico dell’Illinois, Dick Durbin, mostra una foto al Senato Usa in cui si vede una famiglia ucraina uccisa da un attacco russo mentre era in fuga dalla guerra in un corridoio d’evacuazione. “Signor Putin – ha detto – queste morti sono opera sua”. “La sua reputazione di criminale di guerra e tiranno sanguinario è ora sigillata nella storia”.