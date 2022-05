Senatrice difende Lulù Selassié in Parlamento e si scaglia contro “episodi misogini e discriminatori”

Barbara Masini, senatrice di Azione, presenta un'interrogazione in Parlamento e sottolinea la necessità di ridare alla tv un "ruolo educativo e formativo".

“Mi è parso che un reality così no, avesse una marcia in più, un sentimento in più determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiama?“. Con queste parole Maurizio Costanzo si sarebbe rivolto a due ex gieffini ospiti de Maurizio Costanzo Show, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

Rivolgendosi proprio all’ex nuotatore, il celebre giornalista avrebbe fatto riferimento all’ormai ex fidanzata Lulù Selassié. Dopo l’episodio, Barbara Masini, senatrice di “Azione”, ha presentato un’interrogazione in Parlamento.

Senatrice difende Lulù Selassié in Parlamento

“Scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?“, ha chiesto Maurizio Costanzo. Manuel, parlando dell’ex fidanzata, ha risposto: “L’ho lasciata. Lei fa la vita sua e io faccio la mia.

Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono“. La senatrice Masini non ha apprezzato l’accaduto e in Parlamento ha dichiarato: “Prendendo spunto dagli episodi misogini e discriminatori accaduti nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, ho presentato un’interrogazione parlamentare perché credo sia arrivato il momento di cambiare approccio nei confronti di chi, ancora oggi, utilizza il mezzo televisivo senza preoccuparsi di chi c’è dall’altra parte dello schermo”, ha dichiarato.

Quindi ha sottolineato: “Non si tratta di politicamente corretto o di voler inibire la libertà di espressione, si tratta di dare nuovamente alla televisione e ai nuovi media quel ruolo formativo ed educativo che hanno ricoperto per lungo tempo, ma che ormai hanno completamente smarrito. La televisione Italiana è anni luce lontana dal recepimento delle direttive europee e internazionali sulla parità di genere, contro le discriminazioni e il linguaggio d’odio.

Questo è, senza dubbio, uno dei motivi per cui il nostro Paese è negli ultimi posti per ciò che riguarda l’educazione sentimentale“.