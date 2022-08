Senatrice Usa a Taiwan, quarta visita di funzionari Usa

Milano, 26 ago. (askanews) – La senatrice americana Marsha Blackburn è in visita a Taiwan.

La rappresentante repubblicana del Tennessee, membro della Commissione per i servizi armati del Senato, è l’ultimo funzionario americano a giungere in in visita nell’isola dopo la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, a inizio agosto, il senatore Edward Markey, a metà mese, e il governatore dell’Indiana, Eric Holcomb, la scorsa settimana.

“Non mi inchinerò mai al Partito Comunista Cinese.

Continuerò a stare con i taiwanesi e il loro diritto alla libertà e alla democrazia. Xi Jinping non mi spaventa”, ha scritto su Twitter